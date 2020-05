Ada Hegerberg confiante no seu retorno ao futebol

A atacande norueguesa do Lyon, Ada Hegerberg precisou passar por uma cirurgia no mês de fevereiro devido a lesão no ligamento cruzado.

Meses depois e em meio a uma pandemia que paralisou as competições, Hegerberg, que foi Bola de Ouro em 2018, aproveita o momento para se preparar ainda melhor.

"No momento, tudo está indo muito bem, estamos seguindo o plano de trabalho e o joelho responde muito bem. Após os primeiros dois meses e meio, entramos em outra fase. Disseram-me que este era o período mais difícil, então, neste momento, tenho a máxima confiança, mas a situação não mudou nada. Minha filosofia é levar o tempo necessário para que, quando eu voltar, o faça com 100% de minhas habilidades. Você precisa fazer um esforço para poder voltar ao campo e também voltar com ainda mais força, porque essa é a minha ambição. É um desafio psicológico e físico, e isso me faz crescer", disse em entrevista ao site da FIFA.

Um dos grandes nomes da nova geração, a atacante se disse pronta para assumir os postos de Marta e Megan Rapinoe dentro e, principalmente, fora de campo.

"Sim, mas para mim o mais importante, antes de tudo, é voltar, jogar futebol, se apresentar. Tudo sempre acontece durante o jogo, primeiro quero dar tudo na quadra. Mas hoje é quase impossível ser jogador de futebol sem lutar fora. Há muitas coisas a fazer e queremos melhorar, que existem as condições necessárias. O fato de muitas vozes de peso serem jogadores bastante experientes, que estão no final de suas carreiras também mostra que nem sempre é fácil ser ouvido. Existem muitas críticas e julgamentos na sociedade e no esporte. É possível que ao longo dos anos se tenha mais experiência e mais autoconfiança. É muito importante ter números excelentes que mostrem o caminho", comentou.