Adán aproveitou as férias para negociar com o Sporting de Portugal

LaLiga terminou. O Atlético ainda tem a Champions pela frente, mas os jogadores tiveram uns dias de desconexão para recarregar as baterias.

Antonio Adán, de acordo com o jornal 'A Bola', teria aproveitado para ir até Portugal. Em Lisboa ele não teria ido somente descansar, mas também para negociar as bases do seu contrato com o Sporting.

A citada fonte assegura que o goleiro assinará um contrato de duas temporadas com a opção de mais uma. Até aqui não há nada oficial.

Até que a Champions não termine, completa o 'AS', o Sporting não pensa em anunciá-lo. O jornal espanhol diz ainda que a decisão de Adán está tomada.