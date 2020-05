Agente garante que Cazares não vai renovar com o Atlético-MG

O vínculo de Cazares com o Galo tem duração até dezembro deste ano, mas parece que ambas as partes não estão dispostas a renovar o contrato.

Após o presidente do Atlético Mineiro dizer ter passado “muita raiva” com o jogador, foi a vez do representande do equatoriano deixar claro que o atleta vai vestir uma outra camisa.

“Cazares não renova, a ideia é sair, não há renovação. O ciclo dele se encerrou no Mineiro”, disse Jorge Marino, a 'Uol Esporte'.

O jogador chegou ao clube em 2016 para se tornar o segundo maior goleador de fora do país na história do time. Cazares soma 205 jogos e 41 gols pelo Atlético.