Independiente sonha com Agüero e já separou camisa 10

O desejo de Sergio Agüero encerrar a carreira no Independiente não é segredo para ninguém. O atacante já falou várias vezes sobre a vontade de vestir a camisa do clube que começou a carreira mais uma vez. E isso pode estar mais perto do que se imagina, segundo o próprio treinador do clube.

Lucas Pusineri afirmou que o clube já está com a camisa 10, a favorita de Agüero, livre para o craque. "Tomara que na minha permanência no Independiente eu possa me juntar novamente com Sergio. Nós estamos separando o número 10 para ele".

"Tomara que eu seja o treinador quando Agüero voltar. Eu fui companheiro de time dele e espero que no futuro eu seja o seu treinador", disse ao 'Super Miter Deportivo'.

Agüero deixou o clube há 14 anos, quando foi para o Atlético de Madrid. Em sua vitoriosa passagem pelo Manchester City, ele se tornou o maior artilheiro da história do clube com 254 gols. Aos quase 32 anos, o contrato do argentino com os citizens vai até junho de 2021.

O sonho de ter Agüero novamente reascende o sonho do clube de voltar a conquistar a América. O Independiente é o clube que mais venceu a Libertadores na história, mas o título não vem desde 1984. "Ter Agüero de volta seria maravilhoso para todos que amam o Independiente", disse Pusineri. "Se voltarmos à Libertadores e pudermos jogar com ele, seria um desafio incrível para todos nós".

Essa possível volta do atacante ao clube de origem pode impactar na volta de Emiliano Martinez, goleiro do Arsenal, para o time de Avellaneda. Martinez já admitiu que seguiria Agüero caso ele voltasse ao clube argentino. O goleiro é outro fruto das categorias de base do Independiente.

"Bem, quando o Kun Agüero voltar [para o Independiente], eu vou pensar nisso também. É o clube que ele ama e a verdade é que você nunca pode descartar este amor", disse Martinez ao TNT Sports.

Relembrando seu início de carreira, Martinez também afirmou esse amor pelo ex-clube: "A parte mais difícil foi deixar minha casa muito novo, deixar o clube que amo, o Independiente, e deixar os meus amigos".

O goleiro já está a oito anos no Arsenal, mas nunca conseguiu uma sequência como titular. Sempre visto como um reserva, foram apenas 25 participações em jogos. E ele não esconde o desejo de ter mais minutos em campo.

"Eu ainda tenho mais dois anos de contrato, mas estou aberto a tudo porque quero jogar, seja aqui ou em outro clube", afirmou.