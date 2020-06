Ajax viaja até 1990 com sua nova segunda camisa

O Ajax viaja até os anos 90 com o seu segundo uniforme para a temporada 20-21. Com um tom azul proximo ao cinza e com azul escuro, o desing lembra as camisas que a Adidas fabricava na última década do século passado.

É um modelo parecido ao vestido pelo Liverpool nos últimos anos dos 80 e primeiros dos 90 e que também pode remeter ao uniforme da Seleção Holandesa na Eurocopa de 1988.

O escudo em vermelho vivo e o detalhe na gola completam um produto atrativo com uma pegada meio retrô. O primeiro uniforme não deve apresentar grandes mudanças.