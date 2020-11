Alaba conversa com Zidane e desperta interesse do PSG

O futuro de David Alaba no Bayern de Munique ainda não está claro, especialmente com o Real Madrid constantemente aparecendo como clube interessado. E segundo a Kicker, da Alemanha, o técnico Zinedine Zidane já entrou em contato com o zagueiro/lateral-esquerdo.

Apesar do interesse no austríaco, o Real Madrid não teria meios financeiros para contratar o defensor. De acordo com relatos da imprensa europeia, a pedida de Alaba é de 20 milhões de euros por ano - além dos bônus e de taxas, também na casa dos 20 milhões, para seu empresário e para o seu pai. Quem teria as condições para arcar com tas custos, por outro lado, seria o Paris Saint-Germain. O Chelsea seria outro interessado.

Enquanto vê o nome de seu jogador especulado constantemente em outras potências europeias, o Bayern de Munique mantém a tranquilidade, ciente das dificuldades financeiras que a pandemia de Covid-19 impôs aos clubes de futebol.

Apesar de ter contrato com Alaba até junho de 2021, o Bayern ainda espera chegar a um acordo para manter o atleta - ainda que tenha retirado a última oferta de renovação feita ao defensor.

"Se David quiser ficar no Bayern, só precisa falar. A porta está entreaberta", disse Karl-Heinz Rummenigge, dirigente do clube, recentemente.