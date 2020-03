Alarma Kane: o atacante abriu as portas do Tottenham. AFP

Harry Kane é o maior ativo do Tottenham de José Mourinho. Por isso, o torcedor treme quando lê algumas notícias sobre uma possível do seu camisa '10'.

O jogador concedeu uma entrevista ao 'Sky Sports', e deu algumas declarações que podem alimentar os rumores da sua saída.

"Amo e amarei para sempre os Spurs, mas sempre disse que se não sentir que estamos na direção certa, então não serei alguém que ficará apenas porque sim. Sou um jogador ambicioso, quero me converter num jogador de top", disse.

Kane também deixou algumas palavras para José Mourinho: "No próximo ano ele terá a oportunidade de fazer a pré-temporada com a equipe e integrar os seus valores. Veremos o que aconecerá. É uma pessoa honesta, que diz quando estamos ou quando não estamos a bem e quando gosta ou não. Construí uma boa relação com ele, é genial trabalhar com ele", completou.