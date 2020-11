Alavés acaba com mais uma chance do Barça de conquistar três pontos

O Alavés entrou em campo decidido a pressionar o Barcelona. Nada de ficar recuado esperando os ataques. E já no começo do jogo, a equipe de Koeman encontrou dificuldades para sair jogando e acaba errando vários passes. Destaque negativo para Dembélé, que pecava na pontaria ao passar a bola.

A pressão acontecia para os dois lados no começo do jogo: Rioja cruzava bolas perigosas na área e obrigava Piqué a trabalhar bastante. Como resposta, Ansu Fati aparecai com chutes colocados que passavam ao lado do gol e, pelo time da casa, Méndez desperdiçou uma boa chance ao receber a bola sozinho na área, chutar de primeira, mas fraco e em cima de Neto.

E por fim, tanta pressão do Alavés deu certo: Neto recebeu a bola recuada de Piqué, não conseguiu dominar e Rioja pegou a bola e só precisou empurrar para o fundo do gol. Um gol que um time do tamanho do Barcelona não sonharia em sofrer nem em nas piores das hipóteses.

O Barcelona não desaminou, mas a bola não entrava. Os ânimos dos culés estavam tão exaltados que Messi chegou a levar cartão amarelo após ter dado um bico na bola por falta não marcada na meia-lua.

Sempre que o argentino chegava, era desarmado por procurar espaço para bater e não encontrar. A defesa do time da casa estava preparada para os de Koeman. O 1º tempo chegou ao fim sem uma reação clara do Barça.

Na segunda metade, o Barcelona pressionou muito e veio já de cara com Pjanic, Pedri e Trincão. Uma mudança tripla para tentar balançar a rede de vez.

E Jota ainda foi expulso após fazer falta em Piqué e acabar levando seu segundo amarelo. O time da casa precisa se defender com um a menos.

E a pressão vinha dando certo, pois o Barça quase faz o gol do empate com Fati. Sergi Roberto cruzou no 2º pau e o jovem desviou com o pé. A bola assustou o goleiro e tirou tinta da trave.

Como resposta, Deyverson recebeu bela enfiada e ia ficando na cara do gol, mas Neto saiu da área e afastou a bola.

E depois de tanto tentar, o Barça finalmente chegou ao gol de empate. Griezmann aproveitou uma sobra de bola nas costas de Laguardia e ficou livre para tocar na saída do goleiro. Era o gol do empate chegando em boa hora.

Logo em seguida, Messi obrigou Pacheco a fazer uma linda defesa: o argentino recebeu na área, chutou colocado e o goleiro foi buscar no cantinho.

Griezmann quase fez seu doblete, mas seu gol foi anulado por impedimento. Trincão recebeu longo lançamento e jogou na marca do pênalti para Griezmann, que empurrou para o fundo do gol. Porém, o português estava levemente à frente e o juiz marcou a irregularidade.

Nos minutos finais foi pressão total do Barça e o Alavés se defendendo como pode, seja com belas defesas de Pacheco ou mandando a bola para o escanteio.

Com o resultado, o Barça chega em seu quarto jogo sem vencer na LaLiga e o Alavés conseguiu um importante resultado para encher de moral a equipe de Pablo Machín.