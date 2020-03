Alerta no River Plate: possível caso de coronavírus!

Preocupação no River Plate com Thomas Gutiérrez. O jogador do time B apresenta um quadro de febre e outros sintomas de gripe, que dispararam alarmes no Monumental.

A atual crise do coronavírus fez com que a cautela estivesse mais do que presente na entidade 'millonaria'. Portanto, o jogador passará pelos testes relevantes o mais rápido possível.

Além disso, o protocolo de isolamento relevante foi implementado, tanto para Thomas quanto para aqueles que estavam em contato com ele.

O River, através de um comunicado em suas redes sociais, explicou a situação e acrescentou que eles comunicarão qualquer notícia assim que os resultados das análises estiverem disponíveis..