Alfie Devine, recorde duplo no Tottenham com 16 anos

O jovem Alfie Devine fez história com a camisa do Tottenham, ao se transformar no jogador mais jovem a estrear pela equipe e também em marcar um gol, com apenas 16 anos e 163 dias.

Foi na partida válida pela terceira fase da FA Cup que o meia, contratado na última janela de verão procedente do Wigan com 15 anos, fez a sua estreia sob o comado de José Mourinho.

O Tottenham visitou o Marine, uma equipe da oitava divisão, que pela primeira vez encarou um gigante da Premier League.

Devine começou no banco, mas no intervalo do jogo, quando a partida já estava 0-4, entrou em campo no lugar do francês Moussa Sissoko e precisou de 15 minutos para marcar.