VÍDEO: os discursos no vestiário santista após empate

Pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, interrompido por 128 dias, o Santos recebeu o Santo André na quarta-feira e não teve vida fácil. Yeferson Soteldo marcou o gol do empate do Santos contra o Santo André por 1 a 1 na Vila Belmiro, evitando a derrota.

O Peixe, líder no Grupo A com 16 pontos, e o Santo André, primeiro no Grupo B com 20 pontos, já estavam garantidos nas quartas de final, que estão marcadas para a 1º de agosto.

Confira o vídeo com as manifestações de Alison, Marinho e Jesualdo no vestiário após empate.