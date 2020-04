Alphonso Davies renova com o Bayern até 2025

Ele não tem nem 20 anos, mas já tem um grande contrato em um time gigante. É Alphonso Davies, que, aos 19 anos, prolongou o prazo final de sua passagem pelo Bayern de Munique.

O lateral-esquerdo Canadense assinou até 2025, doi anos a mais do que era previsto anteriormente. É resultado de seus desempenhos e do potencial visto pelo clube.

Na temporada anterior, ele foi disputou apenas seis partidas com o time principal. No atual, ele já soma 29 jogos, sendo titular em 24, marcando um gol e dando cinco assistências.

"Alphonso teve uma evolução muito boa. Ele mereceu a renovação deste contrato por suas performances convincentes. Estamos felizes por ele permanecer no Bayern por um longo período. Ele não apenas fascina nossos fãs com sua maneira de jogar, mas também por sua maneira de ser fora de campo", disse Rummenigge, diretor geral do clube.