Amorebieta pode estar com dengue

Parecia que o surto de dengue que atingiu o Cerro Porteño (e parte da América do Sul e Central) em meados de fevereiro tinha sido controlado, mas pode ser que nem tanto. A última vítima da doença pode ter sido Fernando Amorebieta.

O zagueiro, ex-jogador do Athletic Club, segundo a mídia paraguaia, passou por testes de dengue depois de apresentar sintomas da doença.

Amorebieta será desfalque contra o Libertad, como Aquino, outro jogador do Cerro Porteño com dengue. O presidente do clube paraguaio também sofre da doença.

A dengue já deixou 16 mortos neste último surto no Paraguai. É um vírus transmitido pela picada de um mosquito, comum em áreas quentes e úmidas. Os sintomas são semelhantes aos de um processo viral, mas incluem vômitos e manchas vermelhas no corpo. O tempo de recuperação é de cerca de duas semanas.