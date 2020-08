Andreas Pereira quer voltar ao futebol espanhol

O Manchester United, apesar da crise do coronavírus, será um dos grandes protagonistas do mercado e são muitos os nomes que se vinculam ao conjunto de Old Trafford.

No entanto, a entidade sabe que precisa vender alguns dos seus jogadores para poder realizar grandes investimentos. Um dos jogadores que poderia sair é Andreas Pereira, que parece ter um destino favorito.

De acordo com o diário 'AS', o jogador do clube de Manchester vê com bons olhos a possibilidade de retornar ao Valência, que teria o seu nome na lista de possíveis reforços.

Pereira já esteve emprestado ao clube de Mestalla durante a temporada 2017-18 e guarda boas lembranças da sua passagem.