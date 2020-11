No último dia 01/11, o Santos recebeu o Bahia e saiu com uma vitória por 3 a 1 com gols de Madson, Marinho e Jobson.

Em tal jogo, Ângelo estreou no time principal e no vídeo acima, você poderá conferir as palavras do jogador, que se mostrou bastante feliz em ter estreado com vitória.