Angola fica no empate contra a RD Congo e se complica

Angola visitou a Seleção da República Democrática do Congo na cidade de Kinshasa, pela terceira rodada das Eliminatórias para a Copa Africana da Nações.

Os 'Palancas Negras', comandados por Pedro Gonçalves não passaram de um empate sem gols e se complicaram no grupo.

Com o resultado a Seleção de Angola somou o seu primeiro ponto na competição, mas ocupa o último lugar no Grupo D. Já a República Democrática do Congo, com três pontos, é a terceira. Compleram o grupo as seleções de Gabão (1º) e Gâmbia (2º).

Na próxima rodada as duas equipes voltam se enfrentar, mas desta vez em território angolano.