Ansu Fati brilha com recordes, gol, bicicleta e assistência

Após empatar com a Alemanha na estreia da Liga das Nações, a Espanha recebeu a Ucrânia neste domingo. Os visitantes chegaram ao estádio Di Stéfano liderando com três pontos conquistados contra a Suíça, mas viveriam um duelo duro.

Aos 17 anos e 311 dias, Ansu Fati quebrou o recorde como o titular mais jovem da história da competição e ainda alcançaria outra marca com atuação brilhante em um primeiro tempo que teve domínio total dos espanhóis.

O placar foi aberto logo aos dois minutos de jogo graças a um pênalti sofrido pelo garoto do Barcelona. Ele invadiu a área, encarou a marcação, deu um belo drible e foi derrubado com falta.

Quem teve a responsabilidade de cobrar foi o zagueiro e capitão Sergio Ramos. O jogador do Real Madrid mandou no canto direito do goleiro Pyatov, que tocou na bola mas não evitou o gol.

Muito ativo pelo lado esquerdo, o recordista da noite foi somando finalizações e dribles, com direito a uma bicileta que entraria se não tivesse explodido na zaga.

A vantagem da Espanha ficou maior com novo gol do zagueiro-artilheiro. Sergio Ramos recebeu cruzamento de Dani Olmo e subiu mais alto para cabecear e ampliar o placar.

Quatro minutos depois, Ansu Fati chegou ao seu segundo recorde da noite. Ao receber na entrada da área, ele cortou para tirar a marcação e chutou no canto do goleiro Pyatov. Um belo gol que misturou habilidade e precisão.

A Ucrânia passou o primeiro tempo evitando uma goleada maior. Kryvtsov e Mykhaylichenko foram os únicos a finalizarem contra o gol defendido por De Gea antes do intervalo, mas não conseguiram criar grande perigo.

Após o intervalo, o ritmo diminuiu, assim como a quantidade de lances criados. Merino, Reguillón, Ferran Torres, Dani Olmo finalizaram pelo time de Luis Enrique.

As forças pareciam esgotadas do lado dos visitantes, que exigiram apenas uma defesa de De Gea. A Espanha, por sua vez, seguiu administrando a vantagem e ainda conseguiu marcar o quarto nos minutos finais.

O placar ficou completo aos 83 minutos graças a Ferran Torres. Com muito espaço pela esquerda, ele pegou a sobra dentro da área e bateu de primeira para dentro do gol ucraniano. Era o fim de uma vitória consistente e inquestionável.

Simultaneamente, a Alemanha empatou com a Suíça em 1 a 1 na outra partida do grupo 4. Com os resultados, a Espanha lidera (4 pontos) e é seguida por Ucrânia (3), Alemanha (2) e Suíça (1).