Após estreia, Arthur conversa com Pirlo e espera chance como titular na Juventus

Arthur, que estreou pela Juventus contra a Roma, teve uma atenção especial de Pirlo durante o treinamento e pode fazer sua primeira partida como titular contra o Napoli.

O volante revelado pelo Grêmio e contratado nesta temporada junto ao Barcelona é um dos reforços mais importantes da 'Vecchia Signora', que tenta manter seu monopólio na Itália e voltar a conquistar títulos internacionais.

O brasileiro conversou com o técnico Andrea Pirlo nos últimos dias e segue trabalhando para atingir as expectativas geradas em sua chegada. A próxima partida, contra o Napoli, pode ser a chance de Arthur ganhar sequência.

Contra o time da Capital, ele estreou saindo do banco de reservas aos 58 minutos, quando entrou no lugar de McKennie. Ao receber a visita dos napolitanos, no próximo domingo, o volante espera ser titular pela primeira vez.

Confira no vídeo acima como está a preparação da Juventus para o duelo contra o Napoli, válido pela terceira rodada do Campeonato Italiano de 2020/21.