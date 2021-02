Após polêmica com Neymar, Álvaro González apronta mais uma

O espanhol do Olympique de Marsella, Álvaro González, protagonizou nessa quarta-feira um incidente com a polícia durante a viagem da sua equipe com destino a Lens, onde enfrenta o time local pela Ligue 1.

De acordo com a imprensa local, o jogador foi multado ao se recusar a colocar a máscara, item orbigatório para conter o avanço do coronavírus. Para piorar, o zagueiro teria ofendido um policial.

O jogador teria chamado o oficial de "filha da p***", e por isso foi multado e denunciado por desacato. O incidente acontece em meio a tensão que atravessa o clube, que ficou sem treinador e que foi agredido por seus torcedores.

Cabe recordar que Álvaro virou notícia em setembro depois de ter sido acusado por Neymar de racismo.