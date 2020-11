Arana e Thiago Galhardo se apresentam à seleção brasileira

Caras novas na seleção brasileira! Thiago Galhardo, jogador do Internacional e artilheiro do Brasileirão, foi convocado para ocupar o espaço deixado por Pedro, que sentiu dores no músculo adutor da coxa no último treinamento.

Outro nome que se apresentou hoje ao conjunto brasileiro foi o lateral Guilherme Arana do Atlético-MG, que poderá herdar a vaga de Alex Telles, caso o jogador do United volte a testar positivo para COVID-19 e tenha que ser cortado.

Até o momento, Tite já teve que cortar oito jogadores desde que divulgou os convocados para os jogos contra Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022. São eles: Rodrigo Caio, Éder Militão, Gabriel Menino,Casemiro, Fabinho, Philippe Coutinho, Pedro e Neymar.