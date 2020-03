Apesar de estar no meio à parada do coronavírus, o Bayer não deixa de pensar no futuro e está prestes a confirmar uma importante continuidade.

Trata-se de Charles Aránguiz. André Cury, seu representante, disse a 'Globoesporte' que a prioridade do jogador é permanecer na Europa.

O Internacional de Porto Alegre, clube em que Paolo Guerrero atua, ficou atrás do chileno, mas no final nada se materializou pelo seu retorno ao Beira-Rio.