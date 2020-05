A UEFA criou uma plataforma on-line para que os árbitros possam continuar exercendo as funções do VAR enquanto dure a interrupção do coronavírus.

Os árbitros espanhóis Nacho Iglesias Villanueva (árbitro VAR), Eduardo Prieto Iglesias (árbitro da primeira divisão) e Saúl Ais Reig (árbitro da segunda divisão) demonstram como esse treinamento de arbitragem em vídeo funciona.