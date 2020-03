Arena Corinthians está duas vezes no Serasa: dívida e campanha

Não, não é brincadeira: o Corinthians, clube brasileiro que tem a maior dívida junto à União, anunciou nesta quarta-feira (4) que a Serasa Limpa Nome irá estampar sua marca na camisa do Timão no segundo semestre de 2020.

A Serasa Limpa Nome, para quem não sabe, é uma plataforma onde dívidas podem ser renegociadas. Assim, logo que a parceria foi anunciada, a internet entrou em polvorosa, obviamente percebendo a ironia da situação .

Para deixar tudo ainda mais peculiar, a Arena Itaquera S/A, parceira do Corinthians e administradora do estádio do clube, teve o seu nome incluído na lista de inadimplentes do Serasa em 2019, a pedido da Caixa Econômica Federal, por ter atrasado parcelas do pagamento do financiamento utilizado para a construção do estádio.

A marca será exposta na região omoplata, próxima ao ombro, onde hoje aparece o patrocínio da empresa Totvs. Mesmo que o acordo do Corinthians com a Serasa não signifique que o clube renegociará sua dívida com a Caixa, já serve para angariar mais fundos para os cofres do Timão, com uma lacuna desenhada desde a eliminação precoce na pré-Libertadores.

Uma das primeiras ações da parceria será a presença do Feirão Serasa Limpa Nome, onde pessoas com o nome sujo podem tentar renegociar suas dívidas com até 98% de desconto, na Arena Corinthians, de 7 a 14 de março.