Arsenal aparece na disputa por Bernardeschi

Apesar de seu desempenho ter sido mais do que aceitável, Federico Bernardeschi não para de aparecer nos rumores sobre as possíveis saídas da Juventus de Turim para a próxima temporada.

O atacante italiano estava na época ligado ao Barcelona, ​​também ao Napoli (envolvido em uma troca por Milik) e mais recentemente a um Atlético de Madrid que acolheria a chegada do transalpino.

O time colchonero seria o favorito no momento para assumir os serviços do jogador, mas agora parece que a entidade do Wanda Metropolitano tem um novo rival na luta por Bernardeschi.

Segundo a mídia britânica 'The Sun', o Arsenal de Mikel Arteta, atual campeão da FA Cup, estaria mais do que interessado em contratar o vertiginoso atacante italiano para a temporada 2020-21.

A informação indica que o futuro de Alexandre Lacazette (29 anos) na entidade londrina não estaria claro e que Federico seria uma opção que a comissão técnica 'gunner' gostaria no caso de o atacante francês sair do Emirates Stadium.