Arsenal contrata o goleiro islandês Runarsson

Alex Runarsson é o novo goleiro do Arsenal. Clube e jogador chegaram a um acerto para a assinatura de contrato válido por quatro temporadas.

Aos 25 anos, o islandês chega à Premier League após passagem pelo futebol francês. Desde 2018, ele atuava com a camisa do Dijon, time com que disputou 13 partidas, todas na temporada passada.

Runarsson começou sua carreira com o KR Reykjavik, de seu país de origem. Em seguida, foi transferido para o FC Nordsjaelland, da Dinamarca, onde somou 62 partidas disputadas durante um período de três anos, antes de mudarse ir à França.

Com o reforço, o treinador Mikel Arteta agora conta com quatro goleiros no grupo do Arsenal. O islandês se junta a Bernd Leno, Dejan Iliev e Matt Macey.