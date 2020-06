Arthur já fala com Juve e pensa novamente na troca com Pjanic

Parecia impossível que a troca entre o Barcelona e a Juventus envolvendo Arthur Melo e Miralem Pjanic fosse concretizada, dada a proximidade do jogador do Barcelona, ​​embora nas últimas horas 'Sky Sport' fale de uma novidade que tem a ver com a abertura do brasileiro a negociar com a entidade italiana.

Segundo essas novas informações, Arthur está conversando com o diretor esportivo da Juve, Fabio Paratici, para descobrir qual o papel que ele teria em Turim e suas condições. Do ponto de vista econômico, a melhoria seria mais do que substancial, uma vez que passaria a ganhar cinco milhões por ano, duas vezes e meia mais do que o que recebe no Camp Nou.

Essa abordagem, no entanto, não significa que o acordo final seja fácil. Com Pjanic, que quer ir para o Barcelona, ​​não haveria problema. No entanto, no momento não há acordo sobre os valores da operação.

Enquanto a Juventus avalia seu jogador em 70 milhões, o Barça pensa em 80 por Arthur. Esses dez milhões a favor não convencem os líderes de Barcelona, ​​que entendem que a juventude do brasileiro deve pesar mais e que o salário da Bósnia é muito maior.

Além disso, falta apenas uma semana para chegar ao acordo final, já que em 30 de junho os dois clubes devem equilibrar seu orçamento de transferências para a temporada. No caso do Barça, além disso, eles devem preencher um déficit em conseqüência do orçamento muito alto estabelecido para a temporada, de 1 bilhão de euros.

As informações não falam de Di Sciglio, que inicialmente também contava com o intercâmbio entre clubes.