Arthur negociou com a Juventus sem o Barça saber?

Arthur tem sua mente direcionada ao seu próximo destino. A Juventus espera por ele... mas a temporada ainda não acabou.

Bartomeu está tremendamente zangado com a atitude do brasileiro. "Ele desrespeitou seus companheiros de equipe", disse ele ao 'Sport'.

O presidente do Barça disse a este jornal catalão que Arthur comunicou à entidade do Barça que ele tinha uma oferta melhor do que a oferecida pelos culés. Então, ele decidiu ir para a Juventus.

Mas o 'Ara', outro meio catalão, falou com o entorno do jogador e a versão que eles contam é muito diferente. Eles alegam que Arthur não decidiu negociar com a Juventus até que ele tivesse permissão do FC Barcelona para isso. Eles garantem que a intenção de Arthur era continuar no Camp Nou e que ir para a Serie A italiana não estava nos seus planos.