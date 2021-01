As escalações confirmadas de Granada e Barcelona

O Granada recebe o Barcelona neste sábado no estádio Nuevo Los Cármenes em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com um jogo atrasado, o time catalão soma 28 pontos e ocupa a sexta posição na tabela após os primeiros resultados desse fim de semana. Também com uma partida pendente, os anfitriões estão uma posição abaixo, com 24 pontos.

Mingueza é a única novidade do time de Ronald Koeman e entra na zaga para substituir Lenglet, que cumpre punição. Piqué, Coutinho, Sergi Roberto e Ansu Fati seguem em processos de recuperação.

O treinador Diego Martinez, por sua vez, não pode contar com três atletas de seu grupo. Neyder Lozano, Luis Milla e Víctor Díaz são os desfalques do Granada.

As escalações de Granada e Barcelona

Granada: Rui Silva, Foulquier, Puertas, Germán, Neva, Montoro, Herrera, Eteki, Domingos Duarte, Soldado e Machís.

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Mingueza, Jordi Alba, Busquets, De Jong, Messi, Pedri, Dembélé, e Griezmann.