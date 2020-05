"Assinei com o City porque Bielsa me disse para ir com Pep"

Mendy trabalhou com Bielsa no Olympique de Marselha. Ele foi para o Monaco, mas manteve contato com seu ex-comandante, agora técnico do Leeds United.

No dia em que o jogador recebeu uma ligação do Etihad Stadium, a primeira coisa que ela fez foi ligar para o argentino. "Ele me disse para ir com Pep", disse o lateral-esquerdo em entrevista a 'Sky Sports'.

Assim que desembarcou em Manchester, o atleta percebeu que havia tomado a decisão certa. "No primeiro dia, entendi por que a Bielsa recomendou a minha vinda", disse ele.

Guardiola e Bielsa têm muito em comum: "Eles são parecidos, jogam o mesmo futebol, gostam de ter a bola e pressionam bastante depois de perdê-la. Guardiola teve grandes equipes e conquistou grandes títulos. Marcelo fez coisas com equipes menores, mas sempre com um futebol bonito".

Bielsa marcou Mendy. Da mesma forma Pep, a quem o francês mandou uma mensagem emocionado quando sua mãe morreu de Covid-19: "Você sempre me tratou como um filho", escreveu o lateral nas redes sociais.