O Pôquer de Ilicic que acabou com as fichas do Valencia

Vindo com um time que se destacou em todos os jogos até aqui nessa Champions League, o Atalanta veio de um jogo de ida das oitavas onde fez quatro gols no Valencia mostrando um excelente trabalho de equipe, onde é difícil apontar um ou dois nomes como os maiores artilheiros do time. Ou era difícil até hoje.

O time espanhol, sem sua torcida para acompanhar, tentava o milagre após ter perdido por 4 a 1 fora de casa. O momento mais perto da reação foi quando o placar de 3 a 2 para o Valencia aparecia no placar. Mas tudo acabou por aí.

Já no primeiro minuto de jogo, Diakhaby comete um pênalti após derrubar Ilicic na área e foi o começo do fim. Um time que já estava desanimado viu Ilicic abrir o placar em uma bola colocada no meio do gol e, com isso, o clube espanhol precisaria fazer quatro gols para ir à prorrogação.

Um Valencia sem qualidade técnica para criar jogadas, sofrendo roubo de bola de um time que marcava com bastante pressão, conseguiu o empate justamente com uma bola perdida por De Roon.

A bola foi enfiada por Rodrigo na marca do pênalti para Gameiro, mas Palomino cortou de carrinho. Porém, a bola ficou viva e o próprio Gameiro pegou a bola e chutou para o fundo do gol.

O Valencia, então, se animou com o gol de empate e pressionou mais, porém sem criar chances. Rodrigo tentava bastante de fora da área, mas a pontaria não contribuiu e o balde de água fria chegou quando Diakhaby provovou outro pênalti. Dessa vez, o jogador colocou a mão na bola e colocou o seu time ainda mais longe do milagre.

Outro gol de Ilicic e o estreante time italiano estava cada vez mais perto da vaga para as quartas de final. O jogo foi ao intervalo com um Valencia que precisava de uma estratégia impecável.

Aos 50 minutos de jogo, o momento mais próximo do milagre aconteceu: o Valencia chegou ao empate outra vez. Gameiro cabeceou uma bola de Torres cruzada na pequena área e empatou outra vez.

O clube espanhol foi se animando cada vez e ainda tinha 40 minutos para tentar chegar pelo menos até a prorrogação. E então o o Valencia fez seu terceiro gol, acabava de virar e estar à frente no placar.

Parejo fez um lançamento para Torres, que aproveitou a saída do goleiro e toca por cobertura para o gol. Agora o torcedor espanhol era todo esperança e faltava pouco tempo no placar. Mas, como nem tudo são flores, veio o segundo balde de água fria. O Atalanta fazia mais um gol.

Zapata chegou na área e tocou atrás para Ilicic. O craque dominou e soltou uma bomba no cantinho do gol para definir o que já estava definido. Um hat-trick de um jogador que, logo após o jogo pediu para sair por sentir incômodos.

Porém, Ilicic resistiu e continuou jogando porque sentiu que dava pra fazer mais um gol. E o faro de gols não erra nunca.

Já aos 81 minutos, Ilicic recebeu um passe do capitão Freuler na área e chutou colocado no contra-pé do goleiro. Um pôquer para ficar na história das duas equipes. O Valencia foi eliminado por quatro gols no jogo de ida e quatro gols no jogo de volta. O Atalanta, estreante, consegue uma vaga nas quartas de final da Champions League e mostra que sorte de principiante não existe. Pelo menos não no futebol de uma equipe que chegou sem fazer muito barulho, mas agora já está ensudercendo com tanta qualidade.