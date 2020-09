"Até 4 de outubro pode acontecer de tudo; estou satisfeito com o elenco"

Um dia antes de visitar o Real Betis, o técnico do Real Madrid respondeu às perguntas da imprensa e projetou o duelo da terceira rodada citando a estreia diante da Real Sociedad.

"Sabemos contra quem vamos jogar. É uma boa equipe. Sabemos como começaram a Liga, mas para nós não muda nada. Aquilo que queremos é fazer um bom jogo de futebol, o que fizemos em San Sebastián. Melhorar, porque é sempre possível melhorar, mas o importante é pensar apenas no jogo de amanhã e fazer um bom trabalho”, iniciou Zinedine Zidane.

O técnico do Real Madrid falou sobre a chegada do novo treinador do próximo adversário. “O Betis tem praticamente o mesmo plantel. O que mudou foi o treinador. Conhecemos Pellegrini, que é um treinador experiente, e aquilo que pode acrescentar à equipe. É o que está fazendo. O Betis foi sempre uma equipe com jogadores de qualidade. Com a experiência deste treinador de certeza que este ano vamos ver um bom Bétis e de certeza amanhã contra nós”, disse Zidane.

“Posso dizer que no ano passado fomos eficazes e ganhamos a Liga. Marcamos gols e houve momentos em que fomos ligeiramente menos eficazes. Há que trabalhar, eu sou o treinador e tenho que encontrar soluções para os jogadores serem mais eficazes, mas não concordo que não sejamos eficazes sempre que não marcamos. Haverá jogos em que vamos marcar muitos gols e outros em que não. Há que tentar encontrar esse equilíbrio”, acrescentou.

Em relação à janela de transferências, Zidane foi perguntado sobre a possível chegada de um novo centroavante. “Até 4 de Outubro (data final do mercado) pode acontecer de tudo; estou satisfeito com o elenco. É o melhor, confio plenamente no meu plantel e o que vamos fazer é trabalhar para estar bem fisicamente. Se estivermos bem preparados podemos competir e alcançar os nossos objetivos. Não quero nada e não vou pedir nada”, respondeu o treinador.

Hazard, Asensio e Lucas

“São jogadores que acabam de chegar, no sentido em que fizeram poucos treinos. Podem entrar todos na convocatória, mas o que é importante é estarem bem fisicamente. Na quarta-feira já jogamos outra vez, no fim de semana seguinte também vamos jogar. Há muitos jogos e veremos aquilo que vamos fazer”.

“Hazard não tem incômodos de sua lesão, mas, como teve poucos treinos com o time, é preciso ir devagar. Ele vai voltar, mas tanto nós como o jogador queremos que entre 100%”.

Jović e Benzema

“Podem jogar juntos. Vamos ter muitos jogos e muitas possibilidades de jogar de diferentes formas. Cada jogo é uma história, são todos completamente diferentes e só é possível escolher com os jogadores que se tem. Nunca achei que Jović não pudesse jogar com Karim. Nunca o disse e pode acontecer”.

Declarações de Bale

“Não vou responder ao que disse Gareth. Desejamos-lhe o melhor e nada mais. Estamos preocupados connosco e é tudo”.