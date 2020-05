Até a mãe de Arthur precisou desmentir sua saída do Barça

Há vários meses o nome do brasileiro Arthur vem sendo especulado fora do Barcelona. A possível troca entre o clube catalão e a Juventus por Pjanic colocou o meia 'culé' na mira dos italianos.

O jornal 'Tuttosport' publicou nesse domingo que troca estava prestes a acontecer, algo que a mãe o brasileiro não demorou em desmentir.

No Twitter, e em resposta a conta do jornal 'Mundo Deportivo', Lucía Melo garantiu que "Arthur está feliz no Barcelona".