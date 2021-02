Athletic Bilbao quer renovar com Balenziaga

Mikel Balenziaga é um dos jogadores do Athletic Bilbao cujo contrato termina no final desta temporada. Seu futuro na entidade estava em dúvida, mas tudo indica que ele continuará no San Mamés por mais tempo.

Segundo o 'AS', o bom trabalho do jogador nas últimas semanas tem sido um incentivo para a equipe de Bilbao acelerar os procedimentos para conseguir a sua renovação.

De acordo com informações do citado meio, o clube vai apresentar a Balenziaga uma oferta nos próximos dias para prorrogar seu contrato além de 30 de junho.

Desta forma, a equipe de Marcelino continua tentando garantir a permanência de vários membros fundamentais de sua coluna vertebral, com negociações para selar a continuidade de De Marcos e Raúl García como grandes exemplos.