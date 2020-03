Atlético chega a virar o jogo, mas sai do Wanda com um amargo empate

Para tal jogo, tivemos a volta de João Félix e a ausência de Renan Lodi, convocado pela Seleção Brasileira e, por isso, poupado por Diego Simeone. Apresentando uma defesa bastante vazada nas últimas rodadas e vindo de um empate com o Espanyol, o Atlético de Madrid precisava provar que nem só de empates vive o clube. Algo que não aconteceu nesse jogo contra o Sevilla.

O Sevilla, por sua vez, veio de uma vitória fora de casa contra o Osasuna com 3 gols e estava com a moral bastante elevada.

O começo da partida foi caracterizado por um Atlético buscando o jogo com mais ataques, tentando sufocar o time visitante.

O time de Lopetegui só conseguiu oferecer perigo aos 11 minutos, com um chute de Ocampos que passou perto do gol de Oblak.

Apenas sete minutos, o time visitante mostrou que não está em 3º lugar na LaLiga por acaso e abriu o placar no Wanda Metropolitano.

De Jong recebeu um passe na meia-lua, aproveitou a falha no bote de Savic e ficou livre para encher o pé no gol de Oblak. Um chute millimetricamente colocado na rede:

E, pouco tempo depois, o VAR atuou para marcar um pênalti para o Atlético.

Diego Carlos acabou tocando João Félix na área em cobrança de escanteio e a penalidade foi marcada após revisão. O camisa 9 foi para a bola e não desperdiçou a chance. Vaclik ainda acertou o canto, mas Morata cobrou com perfeição no fundo do gol. Tudo igual no placar.

Com apenas quatro minutos mais tarde, João Félix aproveitou para virar o jogo aproveitando um Sevilla que aparentemente havia sentido o gol de empate e estava um pouco perdido em campo.

Aproveitando um erro da saída de bola, Koke chegou até a intermediária, tocou na entrada da área para João Félix. O português chutou cruzado, a bola desviou em Kounde e foi para o fundo do gol. O Atlético conseguiu virar o jogo ainda no primeiro tempo.

E quase no fim da primeira metade, quando o time da casa pensava que iria ao vestiário com uma certa vantagem, a resposta veio na mesma medida.

Dessa vez, o pênalti foi marcado para o Sevilla. Oblak fez uma defesa incrível e, no rebote, Ocampos acabou sendo derrubado por Trippier. Confira a linda defesa desse que é um dos melhores goleiros da atualidade:

A cobrança foi batida como manda o manual: bola para um lado, goleiro para o outro. Ocampos empatou o jogo que o Atlético jurava que estaria na frente por mais tempo.

O jogo ainda poderia ter terminado com o Atlético na frente após uma bola que ficou viva na pequena área em escanteio cobrado, onde João Félix quase consegue colocar a bola para o fundo do gol. Mas os times foram ao vestiário com um empate no placar.

Na volta do intervalo, encontramos um Sevilla que começou melhor: o time visitante apresentou maior controle do jogo, mais toque de bola e maior paciência para encontrar os espaços. Porém, nada disso foi suficiente para encurralar um Atlético que foi apresentar alguma reação apenas aos 50 minutos, com João Félix tentando alguns chutes de fora da área e, aos 63, o goleiro Vaclik brilhou em uma defesa quase impossível para a maioria dos goleiros. Um jogo em que os goleiros foram os protagonistas.

Carrasco chutou da intermediária, a bola desviou e o goleirão se esticou para alcançar a bola. No rebote, Morata aidna chutou de primeira, mas a bola foi para fora. Confira essa linda defesa:

Apresentando um segundo tempo mais estudado e com um Sevilla que, após tal jogada, não apresentou mais nada de ofensivo, o jogo acabou com um placar de 2 a 2. Um péssimo resultado para um Atlético de Madrid que precisava desses três pontos e o Sevilla conseguiu se manter na terceira posição.

Uma partida para questionar se o trabalho de Simeone está realmente bom ou se os desfalques de nomes de peso como o de Partey e de Lodi.