Atlético de Madrid sofre com os de cima

Sete dos 24 pontos possíveis foram conquistados pelo Atlético de Madrid quando enfrentou os sete primeiros classificados do Campeonato Espanhol - com exceção, claro, do próprio time de Simeone,.

Os números são preocupantes e o próximo desafio será justamente contra o Sevilla, que visita neste sábado o Wanda Metropolitano. Uma partida que o time da casa precisa vencer para não se afastar demais da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Somente no duelo diante do Getafe em casa o Simeone obteve um resultado favorável (1 a 0). Além disso, empatou quatro vezes (Real Madrid, Sevilha e dois contra o Valencia).

Entre esses duelos contra os times do topo, o Atlético de Madrid teve suas três derrotas sofridas contra Real Madrid, Barcelona e Real Sociedad.