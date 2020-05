Atlético de Madrid volta com força e sem Vrsaljko

O Atlético de Madrid voltou aos treinos nesta quinta-feira, depois de descansar na quarta-feira, em uma sessão matinal em que a equipe do Atlético trabalhou duro, realizou exercícios com a bola e não contou com o croata Sime Vrsaljko. operado do joelho.

A ausência do lateral deveu-se ao fato de ele ter sido submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo, a fim de remover material da operação em que foi submetido em fevereiro de 2019 devido a lesão, quando ele estava emprestado na Inter de Milão. E, após isso, dias de recuperação e fisioterapia o aguardam.

O restante de seus colegas, divididos em dois grupos e em dois campos diferentes devido às medidas de precaução em relação ao COVID-19, realizaram uma sessão mista.

Por um lado, realizavam exercícios de força nos quais tinham que arrancar com uma tira de resistência na cintura, pular com ela para cabecear e manter a posição em um pé.

A bola foi a protagonista da outra parte do treinamento, com exercícios de cinco contra cinco em campo reduzido, em que coincidiu um dos grupos Diego Costa, o português João Félix e o inglês Kieran Trippier; contra Saúl Ñíguez, Koke Resurrección, ganês Thomas Partey e argentino Ángel Correa.

Nas partidas dos diferentes grupos houve vários gols de jogadores de futebol como João Félix, Diego Costa, Thomas, Victor Machín 'Vitolo', Mario Hermoso, o colombiano Santiago Arias ou o brasileiro Felipe Monteiro, segundo as imagens oferecidas pelo Atlético através de seus canais oficiais e redes sociais.