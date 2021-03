Atlético divulga lista para o clássico com um problema a menos

Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam nesse domingo no Wanda Metropolitano, pela 26º rodada do Campeonato Espanhol, no derby da capital espanhola.

O time de Simeone é o líder da competição com 58 pontos, cinco a mais que o rival madrilenho, que ocupa o terceiro lugar.

Nesse sábado, o conjunto 'colchonero' divulgou a sua lista de relacionados para o clássico e a boa notícia é a volta de Trippier. O inglês foi punido pela FIFA e não atua a quase dois meses.

A lista completa tem:

Grbic, Oblak, Renan Lodi, Savic, Felipe, Hermoso, Trippier, Vrsaljko, Kondogbia, Torreira, Koke, Saúl, Lemar, Llorente, Vitolo, Carrasco, João Félix, Suárez, Correa e Dembélé.