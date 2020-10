Autuori é o novo técnico do Athletico, mas com "data de validade"

O Athletico-PR tem novo técnico para a sequência da atribulada temporada 2020. Mas já sabe que ele não vai ficar muito tempo no cargo - e isso não é por causa da famosa dança das cadeiras do futebol brasileiro.

Na realidade, o escolhido para comandar o Furacão é Paulo Autuori, que há algum tempo vem falando que não deseja mais trabalhar como técnico.

A diretoria rubro-negra sabe disso, tanto que a partir de fevereiro de 2021 o bicampeão da Libertadores por Cruzeiro e São Paulo assume como diretor técnico - e um novo comandante será contratado para ficar à beira de campo.

Em transmissão na internet, o presidente do clube, Mario Celso Petraglia, explicou os motivos para esta decisão de optar por um técnico com "data de validade".

"Autuori não veio para o Athletico para ser treinador. Ele já encerrou sua carreira nesta atividade, e nós também devemos contratar outro profissional. Mas pela situação atual, pelas dificuldades, pela posição que estamos, por estarmos disputando três competições em um ano que não nos preparamos para isso, temos que nos voltar um pouco para dentro e nos prepararmos para 2021", afirmou o mandatário.

"Conversando com o Paulo André e com o William Thomas (dirigentes), o melhor será que o Autuori acumule essa função até o término dos campeonatos que nós estamos disputando, em especial o Brasileiro (o time está na zona do rebaixamento). O Athletico irá contratar auxiliares para ele, mas o técnico será ele. Em fevereiro contrataremos um treinador de campo e o Autuori ficará exclusivamente dedicado a sua função de diretor técnico", completou.

Com a chegada de Autuori, Eduardo Barros deixa o Furacão. Ele vinha comandando o time desde a demissão de Dorival Júnior e, em 14 jogos, obteve quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas, a última diante do Peñarol, na última terça-feira, pela Libertadores (o Furacão acabou avançando como segundo do grupo).

Quem também sai da comissão técnica rubro-negra é Rogério Correa, campeão brasileiro como jogador em 2001. Por outro lado, o português António Oliveira, de 38 anos, foi escolhido para atuar com Autuori como auxiliar - mesma função que ele exerceu recentemente com Jesualdo Ferreira no Santos.