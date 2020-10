Auxiliar do Flamengo, Jordi Guerrero testa positivo para novo coronavírus

O auxiliar técnico Jordi Guerrero foi diagnosticado com o novo coronavírus e vai desfalcar o Flamengo na partida deste domingo, contra o Athletico-PR, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

O espanhol comandou a equipe à beira do gramado nas partidas contra Palmeiras e Independiente del Valle no lugar de Domenec Torrent, que também pegou a doença.

Torrent está na fase final da recuperação e ainda não tem retorno confirmado neste domingo. Caso não seja liberado, a tendência é que Jordi Gris, outro auxiliar, fique à frente do Rubro-Negro.

Jordi Guerrero já está em isolamento. Com ele no banco, o Fla, com um time desconfigurado, empatou com o Palmeiras e depois se vingou do Del Valle, goleando os equatorianos por 4 a 0.

O estilo mais enérgico à beira do campo, aliado aos resultados positivos, fez o auxiliar de Torrent ficar em alta com a torcida.

Se Jordi Guerrero está fora, o Flamengo deve contar com muitos reforços contra o Furacão: Rodrigo Caio, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Thuler, Willian Arão, Renê, Gabriel Batista, Everton Ribeiro, Pepê e Gomes, jogadores que estavam com Covid, treinaram normalmente neste sábado e devem ficar à disposição.

Além disso, nomes como Isla, Michael, Diego e Bruno Henrique, que fizeram parte de uma primeira leva de contaminados, também se recuperaram e inclusive entraram durante a partida contra o Del Valle.