Bailly vai ao hospital após choque de cabeça com Maguire

Manchester United e Chelsea se encontraram neste domingo com o objetivo de alcançar uma vitória que os levaria à grande final da Copa da Inglaterra.

A partida começou com um ritmo muito alto, com chances de gols nos dois lados e com David de Gea e Willy Caballero fazendo várias intervenções importantes.

Nos últimos minutos do primeiro tempo, antes do gol de Giroud, Eric Bailly e Harry Maguire preocuparam colegas, espectadores e médicos em uma das imagens mais difíceis de ver neste domingo.

Houve um choque entre as cabeças dos dois jogadores que fez o zagueiro marfinense ser levado diretamente ao hospital. Maguire, embora ele tenha conseguido continuar em campo, teve que ser atendido durante vários minutos.