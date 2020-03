Bale quase assinou com o Liverpool em 2007

Peter Crouch é um dos que mais têm credibilidade para falar sobre Bale. O ex-jogador estava com ele no Tottenham e revelou várias histórias em conversa com o 'Daily Mail'. Uma é a sua possível contratação pelo Liverpool em 2007.

"Quando eu estava no Southampton (2004-2005), havia um boato sobre dois garotos nas categorias de base: Theo Walcott e Gareth Bale. Ouvimos todos os tipos de referências positivas e eu sabia que havia interesse do Liverpool em contratar Gareth no verão de 2007 ", disse Crouch.

"Nossos caminhos não se cruzaram até mais alguns anos no Tottenham. O garoto que vi inicialmente tinha alguns problemas de confiança e não gostava de jogar como lateral-esquerdo. Havia rumores de que ele estava indo para Nottingham Forest por dois milhões", acrescentou.

O galês foi se tornando cada vez mais importante: "Pouco a pouco, ele começou a se encontrar. Ficou mais rápido, mais forte. Sua confiança começou a crescer e todas as coisas especiais que eles haviam nos contado quando era menino começaram a aparecer".

"A noite em que ele surgiu para mim foi quando marcou um hat-trick no San Siro. Maicon, o jogador da Inter na frente dele, parecia estar traumatizado pela maneira como Bale corria em sua direção de modo implacável. Foi a prova de que tínhamos um galático entre nós. Não se pode querer uma transição mais espetacular do que essa", concluiu Crouch.