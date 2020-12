O impacto decepcionante de Bale no ataque do Tottenham

Gareth Bale ainda está longe de atingir as expectativas no Tottenham. AFP

O que está acontecendo com Gareth Bale? A euforia com seu desembarque parece ter diminuído e o desempenho do Tottenham no setor ofensivo não é o esperado após a chegada do galês: os 'spurs' apenas marcaram um gol na Premier League com o atacante em campo.