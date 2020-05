Balotelli se apresenta no nono dia de treinos

Apenas um dia depois de ser revelado que Mario Balotelli esteve ausente em oito treinamentos seguidos, o italiano reapareceu. Por fim, o atacante foi visto novamente nas instalações do Brescia para participar das atividades, que começaram na semana passada.

O atleta trabalhou no Centro Esportivo de Torbole Casaglia na manhã desta sexta-feira. Ele esteva acompanhado por Spalek, Mateju e Zmrhal, que estavam ausentes em quarentena e foram submetidos aos exames médicos necessários.

Essa tensão dos últimos dias na relação com Balotelli preocupa dentro do clube. Existem problemas internos e a imprensa italiana insiste em falar sobre a possibilidade da saída do jogador como uma realidade cada vez mais plausível.

Balotelli, de 29 anos, chegou ao Brescia no início desta temporada, tem contrato até junho de 2022.