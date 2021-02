Barça avança na Copa do Rei com uma virada espetacular

Um jogo com oito gols é sempre um grande jogo! E principalmente se a maioria deles marcada nos acréscimos ou na prorrogação de uma partida de mata-mata, que vale vaga em uma semifinal. É incrível!

Granada e Barcelona se enfrentaram nessa quarta-feira pelas quartas de final da Copa do Rei da Espanha! Ronald Koeman apostou por um time titular forte, deixando de lado os reservas que vinha escalando na competição.

A grande questão é que o Barcelona controlou a partida desde o apito inicial, se complicou com erros defensivos, mas mostrou o que a torcida pedia a muito tempo: vontade de vencer! O time de Koeman tem isso.

O Barça começou em cima e teve uma boa chance com Araujo logo aos três minutos. Aos 7' carimbou o travessão de Aaron pela primeira vez em bela jogada de Messi e Trincão.

O tempo foi passando e o Barça tinha a posse de bola, mas esbarrava em um velho problema: a falta de um jogador que possa empurrar a bola para dentro, papel que Luiz Suárez fazia no Camp Nou, e vem fazendo muito bem no Atlético de Madrid.

Para a surpresa de todos, quem saiu na frente foi o Granada, aos 32'. O Barcelona se complicou na saída de bola, dois jogadores do Granada apertaram Umtiti e recuperaram a bola. Soro rapidamente cruzou para área e o brasileiro Kenedy só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Um balde de água fria para Messi e companhia. Algo que acabou piorando logo no início do segundo tempo, quando o Granada marcou o seu segundo gol se aproveitando de uma falha na defesa 'culé'.

Aos 47', Griezmann errou o passe no ataque, Montoro ficou com ela e lançou Soldado nas costas de Umtiti. O veterano atacante correu completamente livre e bate na saída de Ter Stegen.

Pouco tempo depois, para piorar a situção, Ronald Koeman perde Sergi Roberto por lesão. O espanhol havia ficado quase três meses fora dos gramados, e na sua primeira titularidade teve uma recaída.

O que poderia parece uma tragédia deu força ao Barça, que foi para cima e passou a sufocar o Granada! Aaron, goleiro da equipe local ia se tornando o destaque da partida com lindas defesas.

Trincão, Dembélé e Messi ainda acertaram, cada um, a trave do goleiro que parecia estar iluminado, mas já dizia o velho ditado: "água mole em pedra dura, tanto bate até que fura".

E 'furou' aos 87', reta final do tempo normal, quando Messi levantou na área, Griezmann surgiu nas costas de Foulquier e se jogou na bola, ela ainda tocou na trave e no goleiro antes de entrar.

Com uma pressão infernal, o milagre veio aos 90' em uma jogada que parecia replay do primeiro gol 'cué'. Messi levantou na área, Griezmann escorou de cabeça e Jordi Alba desviou de cabeça para as redes. O gol que deixava o Barça vivo e em mais uma prorrogação.

Com a bola rolando já na prorrogação, o Barça não demorou muito para marcar o terceiro. Alba fez o cruzamento, Griezmann subiu mais alto que a defesa e desviou de cabeça para as redes.

No entanto, não deu nem tempo para comemorar. Já que Neva partiu pela esquerda e caiu na área em disputa com Dest! O ábitro marcou a penalidade e o VAR confirmou! Vico foi para a cobrança e deixou tudo igual. Que loucura de partida!

Mas já no segundo tempo da prorrogação, faltando apenas 15 minutos para as penalidades, o Barça liquidou a partida. Primeiro, Messi bateu de perna direita da entrada da área, Aaron fez a defesa, mas no rebote De Jong mandou para as redes. E depois com um golaço de Alba, que pegou de primeira um lindo levantamento de Griezmann, para marcar o quinto.

Agora, o Barcelona espera para saber quem será o seu adversário na semifinal, o que será decidido por sorteio. Nessa fase, as partidas serão de ida e volta. Além do Barça, Sevilla e Levante já estão classificados e amanhã será a vez de conhecer quem avança entre Betis e Athletic.