Barça continuará contando com Lenglet

No Camp Nou, eles já estão pensando no mercado de verão. Existem certas prioridades para o clube. E, para poder assinar, algum jogador poderia ter que sair.

Nos últimos meses, especula-se que Lenglet possa entrar em uma operação do Barça para amarrar jogadores como Neymar ou Pjanic. Nada está mais longe da realidade... ou pelo menos é o que o clube diz.

Segundo o portal 'Marca', o Barça tranquilizou Lenglet. Eles transmitiram ao jogador sua confiança e garantiram que o levariam em consideração para 2020-21.

Lenglet está encantado com o Barça e sua ideia é continuar. Ele sabe que, com Setién, ele não é mais o titular incontestável, mas está disposto a mostrar que merece um lugar nos onze dos catalães.

A ideia do clube, ​​afirma a fonte mencionada acima, envolve ficar com os três zagueiros que possui em sua folha de pagamento: Piqué, Lenglet e Umtiti. A esses nomes deve-se acrescentar o de Araújo, da equipe B, que se tornaria a quarta peça do centro da retaguarda.