Barcelona 6 x 1 PSG, pela Champions, teria sido diferente com ajuda do VAR?

Há cerca de três anos, o mundo do futebol se surpreendeu com uma das maiores viradas da história do esporte: depois do Barcelona perder por 4 a 0 para o PSG no primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões, o clube consegueu reverter o resultado em casa, vencendo por 6 a 1, com direito a três gols nos últimos sete minutos de jogo.

E, com a TNT retransmitindo alguns dos grandes duelos da história da competição, já é certo que a virada do Barça aparecerá de volta nas telinhas de todo a Brasil.

A partida, que ficou conhecida como "La Remontada", é uma das mais famosas dos últimos tempos, não só da Liga dos Campeões, mas de todo o mundo da bola. O duelo contou com um Neymar "fantástico", que chamou a responsabilidade, e com um Sergi Roberto que marcou o seu nome na história do Barcelona, marcando o sexto gol, decisivo para a classificação dos catalães.

No entanto, se o confronto acontecesse agora...o final provavelmente seria diferente.

Na Liga dos Campeões de 2018-19, a Uefa introduziu uma novidade que provavelmente mudaria a história daquele duelo: o VAR.

Sem tirar o mérito da virada de Luis Suárez, Neymar, Sergi Roberto e etc., o confronto entre Barcelona e PSG ficou marcado também pelos erros de arbitragem do juiz alemão Deniz Aytekin. Relembre.

Os lances polêmicos Mascherano de braços abertos...

Mascherano handball penalty not given.