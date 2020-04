Barça autoriza negociação com a Juve, mas Arthur quer ficar

Arthur chegou fazendo grande sucesso no Barcelona, sendo logo de cara comparado a Xavi, um dos maiores ídolos da história do clube. Porém, o brasileiro acabou caindo de rendimento e não teve a sequência que imaginava no clube. Mesmo assim, o meia de 23 anos segue sendo um nome forte na Europa e é observado de perto por alguns gigantes do continente.

E devido às grandes ambições do Barça na próxima janela de transferências, que envolvem o retorno de Neymar e a contratação de Lautaro Martínez, a venda do brasileiro pode representar um fortalecimento de caixa importante.

Dentre os principais interessados na contratação do jogador, estão a Juventus de Cristiano Ronaldo, e a Inter de Milão, do atacante argentino que é alvo do Barcelona. Assim, uma troca envolvendo os sul-americanos foi cogitada, mas Arthur reforçou que deseja permanecer na Catalunha ao lado de Messi.

“É uma honra que a Inter esteja interessada em mim, mas meu tempo no Barça não terminou. Para qualquer jogador, é um orgulho associar seu nome a clubes tão importantes e reconhecidos mundialmente como a Inter, e a um ótimo treinador e um elenco impressionante”, disse à 'Gazzetta dello Sport'.

“No entanto, minha cabeça está apenas pensando em Barcelona, ​​estou muito confortável tanto no clube quanto na cidade e sinceramente me vejo no Barça por muitos anos”, completou.

Sabendo da vontade Arthur, o Barcelona autorizou a Juventus a conversar pessoalmente com o jogador para tentar convencê-lo a se transferir para Turim, segundo informações do Mundo Deportivo. Com isso, fica clara a intenção do Barça em negociar o atleta.

O clube também vê com bons olhos sua ida à Juve e considera a proposta feita pelo clube italiano muito boa. Além disso, o nome de Cristiano Ronaldo pode pesar a favor da ida do brasileiro.

Apesar do desejo de Arthur, o Barcelona acredita que, para renovar com o meia, tenha que aumentar consideravelmente seu salário, o que não agrada ao clube, principalmente com a crise causada pelo novo coronavírus.

Mesmo com isso, o Mundo Deportivo também revelou que pessoas próximas ao brasileiro e seu pai, que também é seu representante, garantem que as conversas entre ele o Barcelona o deixam calmo quanto a seu futuro.