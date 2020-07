Bartomeu reconheceu que houve contatos com a Inter por Lautaro

Com Luis Suárez já na fase avançada de sua carreira, o Barça concentrou seus esforços em Lautaro Martínez, um jogador do perfil do uruguaio e que já conhece bem Leo Messi da Seleção Argentina.

Justo na semana em que o atacante foi mais comentado desde o confinamento, Bartomeu não quis negar os contatos entre o Barcelona e a Inter de Milão pelo ex-Racing de Avellaneda.

"Com a Inter, falamos de Lautaro, mas não será agora. Vamos esperar a temporada terminar e mais uma vez avaliaremos tudo", disse o presidente da equipe catalã em suas declarações à 'TV3'.

A verdade é que a possível chegada de Lautaro ao Barcelona está tomando forma: primeiro se falou de um princípio em acordo com o Barça e, mais tarde, dos obstáculos que o clube catalão deve superar.

O que parece claro é que é uma operação que, se finalmente ocorrer, atenderá aos prazos estabelecidos por Bartomeu, ou seja, quando a atual campanha terminar.