Chapecoense e CSA ficaram no 0 a 0 em partida válida pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2020. Confira no vídeo acima os bastidores do confronto.

Com o empate, a Chape continua na liderança, com 37 pontos, e o CSA é o oitavo colocado, com 25.