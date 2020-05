Bayer acaba com rumores e renova com Aránguiz

Bayer Leverkusen e Charles Aránguiz chegaram a um acordo para a renovação do jogador chileno até 30 de junho de 2023, como anunciou o clube alemão em comunicado nesta sexta-feira.

O contrato de Aránguiz acabaria no fim desta temporada. Vindo do Internacional, em 2015, o meia vai chegar a oito anos no Bayer, cujo diretor de futebol, Rudi Völler, explicou que o desejo do jogador de continuar "coincidiu totalmente" com o do clube.

"Charles é um jogador muito importante para a nossa equipe. O fato de termos concordado em um acordo de longo prazo ressalta a convicção de todos os envolvidos e a confiança mútua", disse Rudi Völler.

Para o chileno de 31 anos, essa renovação é "a continuação de um relacionamento muito especial". "Vivi muitas coisas aqui, joguei ótimos jogos com excelentes companheiros. O clube sempre me apoiou e me deu a sensação de ser bem-vindo, principalmente no começo, quando não podia jogar devido a uma lesão no tendão de Aquiles. Eu me diverti bastante aqui e farei o meu melhor para conseguirmos algo de bom nos próximos três anos. Esta temporada seria boa se voltasse em breve", disse o jogador.